Персональная выставка художника Юлианы Голубевой открылась в Пскове

11:27, 17 ноября 2021, ПАИ

17 ноября в 17:00 в галерее «Дом на Набережной» в доме Сафьянщикова (Псков, улица Советская набережная, 9) открылась первая персональная выставка псковского художника Юлианы Голубевой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Выставка под названием «АRTеФакт» представит живописные полотна и керамику, более 50 произведений.

«Цель моего творчества - передать через свои фильтры души энергию пейзажа, предметов, своих мыслей и идей. Это сложнее, чем иллюстративно нарисовать действительность. Основной темой 2021 года в живописи является энергия псковских мотивов. Сложные и глубокие цветовые отношения неба, земли, воды и воздуха именно Пскова и его окрестностей. Работа велась непосредственно на пленэрах, чтобы увидеть, почувствовать природу, пропустить через себя и переложить эту энергию на холст цветом», - отметила художница.