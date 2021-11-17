Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Персональная выставка художника Юлианы Голубевой открылась в Пскове

17 ноября в 17:00 в галерее «Дом на Набережной» в доме Сафьянщикова (Псков, улица Советская набережная, 9) открылась первая персональная выставка псковского художника Юлианы Голубевой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Выставка под названием «АRTеФакт» представит живописные полотна и керамику, более 50 произведений.

«Цель моего творчества - передать через свои фильтры души энергию пейзажа, предметов, своих мыслей и идей. Это сложнее, чем иллюстративно нарисовать действительность. Основной темой 2021 года в живописи является энергия псковских мотивов. Сложные и глубокие цветовые отношения неба, земли, воды и воздуха именно Пскова и его окрестностей. Работа велась непосредственно на пленэрах, чтобы увидеть, почувствовать природу, пропустить через себя и переложить эту энергию на холст цветом», - отметила художница.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

17 ноября 2021

Тарантино запрещают продажу вырезанных сцен «Криминального чтива» в качестве NFT-токенов
16 ноября 2021

Праздник якутской песни и танца подарит псковичам ансамбль «Гулун» 29 ноября
16 ноября 2021

Концерт Димы Билана в Пскове переносится

15 ноября 2021

Хор Псково-Печерского монастыря отметит 100-летний юбилей
15 ноября 2021

Противоаварийные работы практически завершились в Снетогорском монастыре
15 ноября 2021

Новые колокола установят на храм-памятник ЮНЕСКО в Пскове
15 ноября 2021

Дима Билан выступит в Пскове 21 ноября
14 ноября 2021

Ведущая «Страны чудес» увезла из Пскова подкову, варенье и снетка

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...