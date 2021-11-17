К 1 декабря в аэропорту Пскова завершится ремонт комнаты матери и ребёнка

11:32, 17 ноября 2021, ПАИ

До 1 декабря в здании псковского аэропорта «Княгиня Ольга» завершится ремонт комнаты матери и ребёнка, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Полностью заменены коммуникации, электропроводка, проведен косметический ремонт. Места общего пользования теперь соответствуют уровню международного аэропорта», — написал глава региона.

Также в здании аэропорта благоустраиваются секция прилета и помещение под кафе.