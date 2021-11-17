Подозреваемые в хранении наркотиков задержаны в Острове

11:34, 17 ноября 2021, ПАИ

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области совместно с коллегами из ОМВД России по Островскому району задержали мужчину и женщину, подозреваемых в незаконном хранении наркотических веществ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

При отработке оперативной информации правоохранители вышли на двоих жителей Острова. Во время досмотра у них обнаружилось синтетическое наркотическое вещество.

Граждане задержаны, возбуждено уголовное дело.