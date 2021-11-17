Семь лет тюрьмы грозит островичу за кражу ковра и еды из дома пенсионерки

11:37, 17 ноября 2021, ПАИ

В Острове местному жителю грозит до семи лет тюрьмы за две кражи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

13 ноября текущего года в Острове из дома на улице Фестивальной, 2 неизвестный украл продукты и ковер. Вором оказался безработный 43-летний местный житель. Он признался в преступлении, полиция изъяла ковер. Выяснилось, что мужчина изначально предложил 79-летнй пожилой женщине помочь по хозяйству, но потом толкнул ее и украл из холодильника еду. Через несколько дней мужчина украл из этого же дома ковер.

По данному факту были возбуждены два уголовных дела по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Идет расследование.