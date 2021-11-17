Дмитрий Шахов направил в Псковское областное Собрание предложения о трех законодательных инициативах

11:49, 17 ноября 2021, ПАИ

По результатам анализа правоприменительной практики, связанной с обеспечением прав и свобод граждан, проведенного уполномоченным по правам человека в Псковской области, для реализации положений доклада о соблюдении прав и свобод граждан в Псковской области для устранения пробелов в правовом регулировании и дополнительного обеспечения прав граждан, Дмитрий Шахов направил в Псковское областное Собрание предложения по совершенствованию действующего законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Псковский омбудсмен, учитывая «кадровый голод» в государственных учреждениях здравоохранения, особенно в малочисленных городских и сельских поселениях, предлагает депутатам Псковского областного Собрания воспользоваться правом законодательной инициативы и внести в Государственную Думу проект закона, которым бы предоставлялась отсрочка от призыва на срочную службу гражданам, окончившим медицинские вузы, если они работают в государственных учреждениях здравоохранения в сельских и городских населённых пунктах, численность которых не превышает 300 тысяч человек. По мнению Дмитрия Шахова, предлагаемый проект закона в полной мере соответствует национальным приоритетам государства.

Второй законодательной инициативой, которую предложил региональный омбудсмен, стал законопроект о внесение изменений в Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в части повышения размера государственных единовременных пособий, ежемесячных денежных компенсаций за различный вред здоровью, наступившей вследствие поствакцинального осложнения.

По мнению уполномоченного по правам человека в Псковской области, размеры, установленные в 2000 году, сегодня уже не отвечают современным реалиям и достигнутому уровню развития нашей страны, а также международным стандартам, поэтому должны быть существенно увеличены.

Предложения о третьем законопроекте, который просит рассмотреть Дмитрий Шахов, касаются вопроса введения обязательного государственного страхования жизни и здоровья для граждан, привлекаемых к выполнению важных государственных полномочий в качестве членов участковых и вышестоящих избирательных комиссий, на время их деятельности по организации и проведению выборов или референдумов, если она осуществляется в период введения в стране, регионах или муниципальных образованиях действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Как следует из обращения регионального омбудсмена к депутатам Псковского областного Собрания, начиная с 2020 года работа избирательных комиссий стала проходить в более сложных условиях в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. ЦИК РФ совместно с иными органами государственной власти приняты решения, направленные на обеспечение безопасности здоровья граждан при осуществлении голосования в таких условиях. Положительная практика по реализации таких решений была отмечена в ходе всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, а также выборов в региональные и федеральные органы государственной власти. Тем не менее анализ фактических обстоятельств при проведении выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ, проходивших в сентябре 2021 года, показал наличие озабоченности рядом членов участковых и территориальных комиссий усилением негативных последствий в связи с возможным заражением COVID-19 в ходе организации и проведения выборов.

«Поэтому в целях защиты прав граждан и создания дополнительных социальных гарантий гражданам, привлекаемым к работе в качестве членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, это необходимо по аналогии с другими категориями граждан, которые имеют обязательное государственное страхование жизни и здоровья, с учетом специфики их государственной деятельности, например, арбитражный или присяжный заседатели, сотрудники налоговых или таможенных органов, граждане, призванные на военные сборы и т. п.», - отметил Дмитрий Шахов.