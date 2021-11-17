Новый суточный рекорд смертей пациентов с COVID-19 зафиксирован в России

11:56, 17 ноября 2021, ПАИ

За минувшие сутки в России зафиксировано 1 247 смертей пациентов с коронавирусом. Это максимальный суточный показатель за всё время пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 36 626 новых случаев заболевания коронавирусом, полностью выздоровело 36 388 человек.

Всего на 17 ноября в России зафиксировано 9 182 538 случаев заболевания коронавирусом, 7 882 836 человек выздоровело, 259 084 – умерло.