В Казани 13 человек отравились зелёной водкой со вкусом ириски

11:57, 17 ноября 2021, ПАИ

В Казани 13 человек от 18 до 22 лет поступили в больницу с подозрением на отравление метанолом, пишет ТАСС со ссылкой на главного токсиколога Минздрава Татарстана Алию Насибуллину.

10 пациентов находятся в отделении в средней степени тяжести, трое — в тяжелом состоянии, один пострадавши - в коме.

У всех пациентов в крови обнаружен метиловый спирт в разных концентрациях. Пациенты рассказали, что 15 ноября пили водку зеленого цвета со вкусом ириски на дне рождения друга.

Один из участников празднования дня рождения, который не употреблял алкоголь, пояснил, что компания купила у знакомого пять литров водки за полторы тысячи рублей.

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