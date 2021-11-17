«Чудесные вафельки» испекли Псковские теплосети из металлических пластин и грязной воды

12:01, 17 ноября 2021, ПАИ

Псковские теплосети испекли «чудесные вафельки»: в Instagram предприятие продемонстрировало на примере станции на улице Юбилейной, как пластины в подогревателях забиваются отложениями от «чистой воды».

«Сегодня мы с вами будем печь чудесные вафельки. Неожиданное начало? Естественно, мы будем делать это по-своему, есть у нас один замечательный рецепт. Для него нам потребуется самая малость: теплоноситель, теплообменник и наш секретный ингредиент – это «чистая вода», напрямую из подземного водозабора», - написали в псковских теплосетях.

По словам специалистов, четыре месяца потребовалось, чтобы чистые подогреватели снова забились отложениями, которые не дают нормально циркулировать воде, а соответственно, давление в системе падает, напор слабеет, как и температура воды на выходе.

«Любой подогреватель имеет свой ресурс, который составляет порядка 10 лет. Почему именно 10 лет? Так как вскрывать его нужно не более одного раза в год, чтобы прочистить, а в нашем случае получается два раза в год, а на улицах Алёхина и Ижорского Батальона и того чаще (три-четыре раза в год). Всё это резко сокращает герметичность и срок службы самого подогревателя, который служит не 10 лет, а в лучшем случае 5, а стоимость его колеблется от 900 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей. Вот и посчитайте, только в одном районе более двадцати ЦТП, в которых по 2 теплообменника», - объяснили в теплосетях.