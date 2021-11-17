Акция по предупреждению и пресечению экстремизма стартовала в Псковской области

12:28, 17 ноября 2021, ПАИ

Профилактическая акция «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» стартовала в Псковской области. Она продлится по 26 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД.

Мероприятие направлено на предупреждение и пресечение экстремистской деятельности, на формирование у граждан нетерпимости к экстремистской идеологии.

В рамках акции основное внимание будет уделено выявлению очагов межнациональной и межконфессиональной напряжённости, действующих экстремистских организаций, иных деструктивных структур, групп, их лидеров и активных участников, а также лиц, причастных к распространению экстремистской идеологии.

Важным направлением остаётся профилактическая работа в отношении детей из неблагополучных семей, подростков и молодых людей, имеющих склонность к агрессии.

Также запланировано проведение конференций, круглых столов, лекций по пропаганде негативного отношения к радикальным объединениям и движениям, развитию общественной активности в духе патриотизма, профилактике экстремистских проявлений, в том числе в интернете.