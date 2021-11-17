Три тонны небезопасной белорусской говядины не пропустили через границу в Невельском районе

12:40, 17 ноября 2021, ПАИ

В минувшие выходные в деревне Лобок Невельского района сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области остановили автомобиль, в котором перевозили 3 тонны говядины в четвертинах на кости. Груз везли из Белоруссии в Санкт-Петербург. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Выяснилось, что на товар отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение продукции. Также было выявлено нарушение ветеринарно-санитарных правил – в автомобиле отсутствовало холодильное оборудование. Кроме того, обнаружено нарушение указания Россельхознадзора, выразившееся в поставках говядины на кости с территории Белоруссии, являющейся страной с неопределенным статусом по губкообразной энцефалопатии.

Перемещение мяса по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза. По факту выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, пояснили в ведомстве.