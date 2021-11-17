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Общество

Великолучанка решила выпить и закусить за счёт магазина

16 ноября в 18:30 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил сообщение, что из магазина на улице Клевцова поступил сигнал «Тревога». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 38-летнюю гражданку, которая похитила из торгового зала две бутылки виски и упаковку крекеров.

По факту хищения проводится проверка.

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