Место отдыха на берегу Великой предложил обустроить депутат гордумы Григорий Стороненков

12:55, 17 ноября 2021, ПАИ

Место отдыха у воды, на берегу реки Великой в районе улицы Отрадной, предложил обустроить депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков, передает корреспондент Псковского агентства информации.

17 ноября состоялся контрольный выезд депутата на избирательный округ № 12 с участием главы Пскова Елены Полонской, и. п. главы администрации Пскова Бориса Елкина, депутатов Псковской городской Думы и представителей администрации Пскова.

Берег реки – излюбленное место летнего отдыха у воды жителей микрорайонов Овсище, ДЭУ, районов частного сектора Петропавловский, Снятной Горы и улицы Отрадной. Сейчас территория имеет большой пустырь, зарастающий борщевиком, узкую тропинку вдоль борщевика, несколько скамеек, один контейнер для мусора, зарастающую травой площадку для игры в волейбол, песчаную прибрежную зону.

По словам депутата, там необходимо оборудовать рекреационную зону отдыха у воды с установкой спортивной и детской площадок, а также урн и скамеек, обеспечить возможность использования в качестве пляжа, установив кабинки для переодевания.

«Мы делаем подход к берегу Великой, отсыпали дорожки, сделали скамейки, волейбольную площадку, завезли песок, качели поставили, мы сделали все, что могли, на остальное потребуются более большие деньги, хотим, чтобы место было благоустроено», - рассказал комиссии Григорий Стороненков, отметив, что деревянную дорожку к берегу реки делали волонтеры.

В ходе осмотра места собравшиеся отметили, что это локальный объект, который касается малой части города, но все же излюбленное место горожан, поэтому предлагается благоустроить набережную, сделать спортивную, детскую площадки, проложить веломаршрут, поскольку вдоль этой территории проходят теплоходы с туристами и было бы «красиво туристам показать благоустроенную набережную».

На предложение депутата и. п. главы администрации Борис Елкин отметил, что участок относится к областной собственности, идея по благоустройству хорошая, но подъезд к ней оставляет желать лучшего, некуда ставить автомашины. Создать общественное пространство можно, но встает вопрос, как его сохранить. Борис Елкин отметил, что люди часто в таких местах распивают алкоголь и могут все разрушить. Также, по его словам, территория потребует больших вложений, бюджет ограничен 30-40 млн, а на обустройство этой территории уйдет куда больше денег.

«Будем стараться попадать в программу «Комфортная городская среда». Нужен план по местности, чтобы оценить стоимость проекта. Желательно наложить на кадастровую карту. Рассчитаем стоимость и рассмотрим возможность передачи этого участка в собственность города», - заключил Елкин.

Отметим, что выезды на избирательные участки Пскова проходят регулярно в соответствии с Решением Псковской городской Думы №72 от 28 ноября 2017 года.