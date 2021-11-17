Сохранить землю: власти Пскова поддержат инициативу общественника по борьбе с борщевиком

13:20, 17 ноября 2021, ПАИ

16 ноября в Пскове состоялось рабочее совещание по вопросу изменения действующего законодательства Псковской области в части сдерживания распространения борщевика Сосновского. В мероприятии приняли участие глава Пскова Елена Полонская, депутаты Псковской городской Думы и Псковского областного Собрания, представители областной и городской администраций региона, а также местный активист. Корреспондент Псковского агентства информации узнала, как власти и общественность планируют бороться с сорняком.

Проблема борщевика очевидна

Елена Полонская рассказала, что в адрес Псковской городской Думы поступило обращение общественного активиста Николая Петрова, озабоченного распространением борщевика Сосновского на территории региона. Он предлагает принять ряд изменений в действующее законодательство области, которые будут направлены на сдерживание распространения сорного растения. В частности, активист считает необходимым дополнить статью 2.5 «Нарушение правил благоустройства и санитарного содержания территорий городов и других населенных пунктов» Закона Псковской области от 04.05.2003 № 268-оз «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» частями 5 и 6. Привлекать к ответственности планируется нарушителей установленных органами местного самоуправления требований по удалению борщевика на землях населенных пунктов и лиц, виновных в использовании грунта, зараженного семенами и корнями борщевика при строительстве зданий, дорог и благоустройстве территорий.

Дума направила в адрес областного Собрания депутатов, комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, администрации города Пскова, управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации региона письма с просьбой высказать позицию о целесообразности внесения дополнений в областной закон. По словам Елены Полонской, специалисты в итоге сошлись во мнении, что ситуация серьезная и данную инициативу нужно поддержать.

«Проблема борщевика очевидна, и бороться с ней нужно взвешенно, обдуманно. От того, насколько правильно будет построена борьба на всех уровнях власти, зависит, насколько она будет эффективна», - согласился председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. Он уточнил, что проблема касается каждого района, и все муниципалитеты должны подключиться к её решению.

Заместитель председателя регионального комитета по сельскому хозяйству Александр Никандров заметил, что в 2021 году на борьбу с борщевиком из областного бюджета было выделено 10 млн рублей. Субсидии могут получить не только муниципальные образования, но и граждане — средства предусмотрены для многодетных семей, которые получили участки на территории региона. Для получения компенсации затрат на удаление сорняка с участков семьям следует обращаться в профильный комитет с пакетом необходимых документов. Правда, пока что данная мера поддержки не слишком востребована — обратился только 1 заявитель.

Начальник отдела благоустройства управления городского хозяйства администрации Пскова Людмила Сарбеева уточнила, что в этом году город направил на борьбу с борщевиком 5 млн рублей, из которых 4 млн — средства областного бюджета. Обработано более 10 млн кв. метров. По её словам, это огромный труд.

Участвовать должен каждый

Общественный активист Николай Петров подчеркнул, что проблема очень сложная, комплексная, какой-то одной мерой решить её не получится. Поэтому активисты предлагают комплекс мер — и законодательную инициативу, и интеграцию карты борщевика с сайтом администрации Псковской области, и совместную работу с обработчиками земель, и просвещение населения.

Пскович рассказал, что на всероссийской карте распространения борщевика обозначены более 11 000 заросших сорняком участков. Любой желающий может внести туда дополнения, отметив участок, где он увидел сорняк. Есть и спутниковое распознавание, где борщевик наносится на карту по снимкам алгоритмами искусственного интеллекта. «Это тоже помогает в планировании борьбы с борщевиком и оценке зараженных территорий», - заметил Николай Петров.

Он также призвал псковичей не проходить мимо одиночных растений борщевика Сосновского, потому что захват новых территорий начинается именно с них. «Если человек увидел один борщевик, он может легко его выкопать и сохранить всю эту землю. Если он проходит мимо и говорит: «Это не моя земля, я не должен это делать», все зарастает борщевиком. И потом он жалуется, что власти ничего не делают. Так он же сам не выкопал этот первый куст», - пояснил Николай Петров.

Николай Петров также предложил рассказывать в школах о проблеме распространения борщевика. Активист обратил внимание на необходимость участия жителей. По его мнению, людей нужно информировать, мотивировать на борьбу с борщевиком. Поэтому он предложил сделать уроки по экологии в школе по теме борщевика. «Очень важно хотя бы два урока в год с 9 класса проводить, сказать школьникам, что есть такая проблема. Сейчас об этом почти не говорится, люди пока не понимают этого», - пояснил Николай Петров.

Первый замначальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Галина Тронина напомнила, что уже сейчас владельцев участков, заросших борщевиком, можно привлечь к ответственности. Она отметила, что стоит рассмотреть вопрос об увеличении штрафов, и поблагодарила Николая Петрова за инициативу и активную гражданскую позицию.

Предстоит большой путь

Инициативу Николая Петрова, направленную на борьбу с борщевиком, власти города намерены поддержать. Елена Полонская заметила, что нужно вместе взяться за эту работу и ликвидировать борщевик общими усилиями. Она поблагодарила активиста за его идею и констатировала, что власти города внимательно относятся к общественным инициативам, особенно таким важным для города, который является туристически привлекательным. «Такая негативная «достопримечательность» в виде борщевика Сосновского просто недопустима», - заявила глава Пскова. Она подчеркнула, что сегодня нужно объединить все усилия, не только одному муниципалитету прикладывать максимальные усилия по борьбе с борщевиком Сосновского, необходима и поддержка собственников земельных участков, расположенных на территории города.

Алексей Севастьянов уточнил, что важно уделять внимание строительству торговых центров на землях, где растет борщевик, чтобы зараженный грунт не попадал на другие участки. По его словам, нужно обязать застройщиков сначала производить обработку, а уже потом снимать грунт.

О необходимости наладить работу с владельцами частных участков, которые не ведут борьбу с борщевиком, заявил заместитель главы Пскова, депутат Псковской городской Думы по округу №4 Сергей Гаврилов. Он отметил, что нужно предусмотреть мероприятия в отношении частников, которые игнорируют требования о проведении обработки земель, или в случае, если собственника участка не удается найти. В качестве примера замглавы города привел работу, которую город проводит в отношении несанкционированных свалок: их убирают за счет муниципалитета, а после собственнику участка выставляют счет за проведенные работы.

Александр Никандров подтвердил, что такие случаи есть, и надо принимать серьезные меры вплоть до отчуждения участка в пользу муниципалитета. Он также обратил внимание, что нужно организовать правильно работу службы, которая проводит контрольно-надзорные мероприятия.

«Нам предстоит большой путь от перевоплощения общественной инициативы в законодательную. Далее мы обязательно вместе с Николаем Николаевичем выйдем на Псковскую городскую Думу, рассмотрим вместе с депутатами данную законодательную инициативу и в случае поддержки выйдем с ней в Псковское областное Собрание депутатов. В комитет по местному самоуправлению тоже представим законодательную инициативу, чтобы она была поддержана повсеместно. Обратимся в адрес региональных властей. Предстоит кропотливая работа вместе с юристами», - подытожила Елена Полонская.