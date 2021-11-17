Молодые полицейские приняли присягу в Пскове

13:15, 17 ноября 2021, ПАИ

Группа слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области приняла присягу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Молодые полицейские перед строем поклялись соблюдать Конституцию и законы России, добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.

Присягу принял начальник ЦПП УМВД полковник полиции Владимир Куприянов. Собравшимся в спортзале 30 юношам и девушкам с погонами младших сержантов пожелали с честью и достоинством нести высокое звание полицейского, с полной самоотдачей выполнять стоящие перед ними ответственные задачи по защите прав и законных интересов граждан.

Начальник управления по работе с личным составом УМВД полковник внутренней службы Сергей Ащеулов вручил ряду слушателей благодарности УМВД России по Псковской области за достижение высоких показателей в служебной деятельности, личную инициативу и примерность.

От лица представителей старшего поколения выступил председатель общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев. Он пожелал молодым полицейским успехов в службе, профессионального роста и верности долгу.

Теперь молодые полицейские приступят к выполнению своих обязанностей в различных подразделениях органов внутренних дел региона.