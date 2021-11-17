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Общество

Две сессии проведёт в конце ноября областной парламент

Две сессии планирует провести в ноябре Псковское областное Собрание депутатов. Очередное заседание пройдёт 25 ноября, вторая, бюджетная, сессия – 30 числа. Такое решение принял Совет законодательного органа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Председатель Собрания депутатов Александр Котов, озвучивая предложение коллегам, пояснил, что в поступившем проекте бюджета на 2022 год и плановый период пока не учтены точные цифры федеральных средств – например, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на сбалансированность бюджета. Точная сумма господдержки будет известна только после принятия Госдумой федерального бюджета во втором чтении. Объективно эта информация не может быть учтена финансистами администрации региона к сессии, намеченной в соответствии с регламентом на 25 ноября. В то же время не позднее 25 ноября Собранию депутатов необходимо назначить членов нового состава региональной Избирательной комиссии.

«Чтобы нам не возвращаться в декабре к первому чтению, как это было в прошлые годы, есть предложение провести сессию, на которой мы рассмотрим проект бюджета, 30 ноября, а 25 ноября провести плановое заседание», - озвучил возможный порядок Александр Котов.

Сессия пройдёт со всеми установленными ранее противоэпидемическими ограничениями. Депутаты, приглашённые, докладчики и сотрудники аппарата смогут присутствовать на заседании при наличии документов, подтверждающих вакцинацию или перенесённое заболевание коронавирусной инфекцией в последние полгода. Кроме того, как уточнил Александр Котов, после недавних изменений, внесённых в указ губернатора, присутствовать на заседании смогут обладатели заверенного по всем правилам медицинского отвода при наличии отрицательного ПЦР-теста.

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