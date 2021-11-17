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Псковское УФСБ изъяло 64 предмета искусства и передало их в музей имени Андрея Рублева в Москве

Фото: пресс-служба Министерства культуры

Управление ФСБ по Псковской области изъяло 64 раритета, которые 20 лет назад пытались вывести незаконно за границу, и передала 11 из них в музей имени Андрея Рублева в Москве, сообщает ОТР.

«Мы передаём большие благодарности коллегам из Пскова, которые спасли эти культурные ценности для многих поколений людей, которые будут приходить в музеи и храмы. У нас появилось 64 новых уникальных объекта, 11 из которых старообрядческие, и мы оставим их здесь, в нашем единственном федеральном музее иконы», – сказала министр культуры РФ Ольга Любимова на церемонии передачи.

Эти предметы относятся к старообрядческой художественной традиции, и самые ценные из них – иконы, одна из которых круглой формы. На данный момент все эти предметы ожидает реставрация, а также выяснение, к какому периоду и месту относятся предметы искусства.

Учёный секретарь музея Андрея Рублева Наталья Комашко уточнила, что некоторые фрагменты относятся к концу XVIII – началу XIX века.

Ольга Любимова отметила, что какая-то часть икон может быть передана в музей, так как это уникальные памятники, которые должны храниться соответствующим образом, но все же часть передана в церковь, чтобы люди могли приходить и молиться.

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