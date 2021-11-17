Коллектив «Псковжилстроя» создал первичную профсоюзную организацию

13:29, 17 ноября 2021, ПАИ

Первичную профсоюзную организацию создали в АО СЗ «Псковжилстрой». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного совета профсоюзов, работники предприятия провели учредительное собрание профкома, избрали руководящие органы, казначея и ревизора.

«Председателем профпервички избран юрист предприятия Игорь Гейбер, а одним из первых вступил в члены профсоюза и. о. генерального директора АО СЗ «Псковжилстрой» Владислав Абрамов», – рассказали в облсовпрофе.

Владислав Абрамов обосновал своё решение тем, что руководитель должен показывать пример во всём, от вакцинации от коронавируса – а на предприятии вакцинированы почти 100 % работников – до вступления в профсоюзные ряды. Также он отметил, что знаком с профсоюзной работой, так как в студенческие годы руководил профкомом студенческого курса вуза.

Профсоюзная первичка «Псковжилстроя» будет входить состав областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий.