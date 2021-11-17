Михаил Ведерников встретился с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным

13:48, 17 ноября 2021, ПАИ

17 ноября в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрия Чиханчина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Стороны определили планы работы на 2022 год и обсудили промежуточные итоги взаимодействия администрации региона и Росфинмониторинга в части повышения эффективности расходования бюджетных средств и противодействия выводу денежных средств в «теневой» оборот. В частности, рассмотрели дополнительные возможности для проведения проверочных мероприятий со стороны «финансовой разведки» в отношении организаций, заключивших государственные контракты, а также потенциальных подрядчиков, которые претендуют на заключение крупных контрактов по объектам капитального строительства, реконструкции и ремонта.

Также шла речь о совместной работе по контролю за расходованием госсредств, выделенных на реализацию национальных проектов.

Отметим, что в марте этого года между администрацией Псковской области и Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу заключено соглашение об информационном взаимодействии. Реализация соглашения и совместного пилотного проекта направлена не только на соблюдение бюджетного законодательства, целевое и эффективное освоение бюджетных средств, в том числе на стадиях госзакупок и реализации нацпроектов, но и позволяет применять профилактику в режиме превентивного реагирования.