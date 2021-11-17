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Общество

В Пскове обсудили вопрос строительства школьного стадиона на улице Алёхина

В Пскове во время контрольного выезда на избирательный округ №12 депутата гордумы Григория Стороненкова обсудили вопрос строительного школьного стадиона у школы №3 на улице Алёхина, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Строительство стадиона на данной территории необходимо, поскольку все спортивные сооружения уже устарели. Район удалён от центра, и пришкольный стадион является единственным местом, где дети могут позаниматься спортом на открытом воздухе.

Директор образовательного учреждения Александр Дедов отметил, что школа рассчитана на 1000 учащихся, а сейчас в ней обучается 970 детей. На территории школы находятся два стадиона, один из которых имеет искусственное покрытие.

«Особенность школы в том, что она единственная, где есть два полноразмерных спортзала и большая территория», - отметил директор учреждения.

Александр Дедов также рассказал, что лучшим решением было бы возвести закрытое спортивное сооружение, которое можно было бы использовать в течение года. В свою очередь Григорий Стороненков отметил, что у школы будет пристройка, в которой подразумевается спортивный зал.

«Вопрос со стадионом архиважный, поскольку район разрастается, в перспективе тут будет жить 12 тысяч человек. Не иметь места для занятия спортом – неправильно», - подчеркнул депутат гордумы.

И. п. главы администрации Пскова рассказал, что вопрос строительства стадиона будет рассмотрен в следующем году.

«О проблеме школы №3 мы знаем. Школа большая и нет стадиона, - отметил Елкин и не исключил, что стадион может быть построен по программе «Газпром – детям», в рамках которой в городе уже было построено несколько спортивных сооружений.

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