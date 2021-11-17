Запущен сайт научно-образовательного центра математических исследований имени Софьи Ковалевской

14:41, 17 ноября 2021, ПАИ

Научно-образовательный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской анонсировал запуск собственного сайта. На интернет-странице теперь можно будет получить информацию о центре, о том, какие направления научной работы реализуются в рамках его работы, какие проекты действуют на его платформе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Помимо общих сведений о подразделении, на новом ресурсе можно найти информацию о научных лабораториях, научных семинарах, конференциях и публикациях.

В июле 2021 года Министерство науки и высшего образования России приняло решение о создании в Северо-Западном федеральном округе научно-образовательного центра математических исследований (НОМЦ) имени Софьи Ковалевской на базе Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ) и Псковского государственного университета (ПсковГУ).

Для реализации НОМЦ 1 сентября 2021 года в структуре управления научно-исследовательской деятельности ПсковГУ было создано подразделение научно-образовательного математического центра «Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской» в Псковском государственном университете.