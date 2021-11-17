Проект студента ПсковГУ получил грантовую поддержку Росмолодёжи

14:45, 17 ноября 2021, ПАИ

Проект «Пятёрка успешного студента СПО» студента Института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ Ильи Никитина по результатам грантового конкурса Росмолодёжи в рамках фестиваля «Таврида.ART» получил поддержку на свою реализацию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Социальный проект направлен на формирование универсальных компетентностей (навыков soft-skills) у псковских студентов учреждений среднего профессионального образования.

В настоящий момент идёт активная подготовка к запуску реализации образовательной части программы: согласуются площадки, ведутся переговоры с партнёрами и спикерами, закупается всё необходимое оборудование.

Планируется, что в проекте примут участие 250 студентов из пяти псковских колледжей. Занятия для них проведут пять экспертов. Программа рассчитана на 24 образовательных часа. В общей сложности реализация проекта займет 9 месяцев.