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Общество

Проект студента ПсковГУ получил грантовую поддержку Росмолодёжи

Проект «Пятёрка успешного студента СПО» студента Института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ Ильи Никитина по результатам грантового конкурса Росмолодёжи в рамках фестиваля «Таврида.ART» получил поддержку на свою реализацию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Социальный проект направлен на формирование универсальных компетентностей (навыков soft-skills) у псковских студентов учреждений среднего профессионального образования.

В настоящий момент идёт активная подготовка к запуску реализации образовательной части программы: согласуются площадки, ведутся переговоры с партнёрами и спикерами, закупается всё необходимое оборудование.

Планируется, что в проекте примут участие 250 студентов из пяти псковских колледжей. Занятия для них проведут пять экспертов. Программа рассчитана на 24 образовательных часа. В общей сложности реализация проекта займет 9 месяцев.

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