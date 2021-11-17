Псковская рок-группа «Отцы и дети» празднует 20-летие

14:51, 17 ноября 2021, ПАИ

Рок-группа «Отцы и дети», созданная доцентом кафедры русского языка и русского языка как иностранного ПсковГУ Вадимом Андреевым, празднует своё 20-летие. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Коллектив появился в 2001 году. Его идея заключалась в том, чтобы собрать в едином музыкальном составе преподавателей («отцов») и студентов («детей») филологического факультета Псковского пединститута. Бессменными участниками коллектива в течение всех лет его существования были Вадим Андреев (гитара, вокал), доктор филологических наук, профессор Татьяна Никитина (барабаны), доктор филологических наук, профессор Елена Рогалёва (бас-гитара), кандидат филологических наук Елена Южакова (клавишные). Студенческая часть группы постоянно менялась, занимая вакантные позиции на соло-гитаре, блок-флейте, баяне, вокале, мелодике.

В репертуаре коллектива – авторские песни, написанные Вадимом Константиновым на стихи Николая Некрасова, Иосифа Бродского, Веры Полозковой, Сергея Михалкова, Юрия Энтина. Важную часть в творчестве группы занимают произведения, созданные на слова известного псковского поэта Геннадия Кононова.

На счёту коллектива сегодня – четыре музыкальных диска и масса благотворительных концертов, все сборы от которых перечисляются Центру лечебной педагогики.