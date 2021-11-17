14 социальных предпринимателей Псковской области получат грантовую поддержку

15:16, 17 ноября 2021, ПАИ

В администрации Псковской области подвели итоги конкурсного отбора проектов в сфере социального предпринимательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

По итогам рассмотрения поступивших заявок конкурсная комиссия определила обладателей грантов в форме субсидий для реализации проектов. По итогам отбора поддержку получат 14 социальных предпринимателей – субъекты малого и среднего предпринимательства, включённые в реестр социальных предприятий.

По результатам конкурсного отбора общая сумма поддержки составит более 6 млн рублей, максимальная сумма гранта на одного победителя конкурсного отбора – 500 тысяч рублей.

Данная мера поддержки реализуется начиная с текущего года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».