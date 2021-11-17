14 социальных предпринимателей Псковской области получат грантовую поддержку
В администрации Псковской области подвели итоги конкурсного отбора проектов в сфере социального предпринимательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.
По итогам рассмотрения поступивших заявок конкурсная комиссия определила обладателей грантов в форме субсидий для реализации проектов. По итогам отбора поддержку получат 14 социальных предпринимателей – субъекты малого и среднего предпринимательства, включённые в реестр социальных предприятий.
По результатам конкурсного отбора общая сумма поддержки составит более 6 млн рублей, максимальная сумма гранта на одного победителя конкурсного отбора – 500 тысяч рублей.
Данная мера поддержки реализуется начиная с текущего года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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