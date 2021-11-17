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Общество

Блочный дом в Пскове попал в список объектов культурного наследия

Обычный блочный дом в Пскове попал в список объектов культурного наследия. Об этом сообщила председатель общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Савицкая на рабочем совещании с участием главы Пскова Елены Полонской, посвящённом вопросу сохранения и использования объектов культурного наследия в муниципальной собственности, 17 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Наталья Савицкая подчеркнула, что список объектов культурного наследия полон «мёртвыми душами» [объекты, названные памятниками по ошибке, дома, утратившие исторический облик, и просто объекты, которых уже нет. – ПАИ]. Кроме того, в список под видом памятника архитектуры каким-то образом попал обычный блочный дом, отметила она.

«И таких примеров масса. Видимо, в 1990-е годы, когда всё это происходило, считалось, что чем больше объектов в реестре, тем больше вливание средств будет», – заявила Наталья Савицкая, добавив, что наводить порядок предстоит с большого списка объектов, включённых в реестр ещё в 1998 году.

Заместитель начальника отдела государственной охраны и надзора в сфере содержания и использования объектов культурного наследия профильного комитета Псковской области Лариса Морозова поддержала желание коллег навести порядок в реестре объектов культурного наследия. «Что касается вопроса некорректного нахождения объектов культурного наследия в реестре, мы бы тоже хотели какого-то прогресса», – сказала она.

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