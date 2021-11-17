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Общество

Паломнический центр предложили разместить в зданиях на Романовой горке в Пскове

Паломнический центр предложили разместить в зданиях на Романовой горке в Пскове. Эту инициативу на совещании, посвящённом вопросу сохранения и использования объектов культурного наследия в муниципальной собственности, озвучила глава Пскова Елена Полонская. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«По поводу Романовой горки есть предложение провести работу по поиску собственников зданий, их там три. Затем можно выйти с инициативой в адрес епархии, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, и объекты начали восстанавливаться. Это центр города, много туристов, поэтому стоит привести горку в порядок», - сказала Елена Полонская.

Пресс-секретарь Псковской епархии монах Антоний (Воеводин) предложил определить особо ценные и нуждающиеся во внимании объекты и включить их в списки АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» для того, чтобы была возможность получить федеральные средства.

Отметим, что на совещании также обсудили проблему «мёртвых душ» в Пскове, которые находятся в списке объектов культурного наследия.

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