Более 300 человек написали географический диктант на базе ПсковГУ
Свыше 300 человек приняли участие в международной акции «Географический диктант», которая 14 ноября состоялась на базе Псковского государственного университета. Несмотря на ограничения, в нынешнем году участниками диктанта стали не только студенты, школьники, но и военнослужащие, учащиеся колледжей и техникумов, а также обучающиеся в организациях дополнительного образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.
Напомним, в онлайн-диктанте было два блока вопросов: десять лёгких и тридцать посложнее. На прохождение теста отводилось 45 минут. Узнать свой результат можно было сразу же после прохождения всех заданий. В случае если результат не устраивал – пройти тест можно было заново.
Тестирование было доступно на пяти языках: русском, английском, немецком, испанском и итальянском. С 15 по 25 ноября запланирована рассылка свидетельств участникам диктанта.
Отметим, что в России и за рубежом было организовано более 8 600 площадок диктанта. Акция прошла на базе заповедников, музеев, учебных заведений, библиотек и других организаций.
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