В Пскове намерены упростить покупку объектов культурного наследия потенциальными инвесторами

16:53, 17 ноября 2021, ПАИ

В Пскове намерены упростить покупку объектов культурного наследия потенциальными инвесторами. Речь об этом шла на совещании 17 ноября под руководством главы города Елены Полонской, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Пока принято решение начать процедуру «прощения» по четырём зданиям, вошедшим в список объектов культурного наследия. Планируется пересмотреть задание и условия, с которыми эти здания выставляются на торги, чтобы инвесторам было проще решиться на их покупку. Речь, в частности, идёт о здании на улице Труда, 4.

«Мы решили пересмотреть техзадание, которое обычно прилагается к документам во время аукциона по продаже здания, и упростить приобретение этого объекта инвестором. Здание мы пытаемся продать с 2014 года. Причем его стоимость невелика - 50 тысяч рублей, кадастровая стоимость участка под ним - 700 тысяч, но прописанные условия по сохранению внешнего облика здания, его восстановлению,сохранению интереьеров, изготовлению проектно-сметной документации, проведению археологических раскопок на территории участка не позволяют пока найти инвестора. Надо пересмотреть требования к потенциальному покупателю, понять, где мы можем пойти навстречу инвесторам», - уверена Елена Полонская.