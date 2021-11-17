Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

16:49, 17 ноября 2021, ПАИ

«Ростелеком» объявляет о старте ежегодного конкурса «Вместе в цифровое будущее» для представителей региональной медиасферы. Партнерами проекта стали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группа «Интерфакс».

К участию в конкурсе приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в своих публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях и трендах, инновационных площадках в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

«Летом 2021 года победители конкурса «Ростелекома» приезжали в Минцифры: общались с директорами департаментов, министром Максутом Шадаевым и его заместителями. Все наши гости продемонстрировали высокий уровень осведомленности о проектах министерства и интерес к технологиям. Сегодня “цифра” в каждом доме, она затрагивает все сферы нашей жизни. Большое количество услуг оказывается в цифровом формате: от оплаты штрафов ГИБДД до переписи населения. Охват — вся Россия. Конечно, граждане нашей страны должны быть максимально осведомлены о своих возможностях. Журналисты и блогеры — проводники этой информации. Мы будем рады снова видеть победителей конкурса “Ростелекома” в гостях», — сказала пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Анна Ахмадиева.

«Одиннадцатый год подряд вместе с региональными журналистами и блогерами мы отправляемся в цифровое будущее. На этом пути нас поддерживают крупнейшие вендоры и системные интеграторы. Каждый раз мы стараемся привнести что-то новое в это путешествие, сделать конкурс интереснее и вовлечь в него еще больше участников. В следующем году победителей ждет поездка за Северный полярный круг и знакомство с технологическими площадками “Ростелекома” и Schneider Electric или в штаб-квартиру и на производственные объекты компании-партнера», — отметила вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.

На конкурс принимаются материалы и сюжеты, опубликованные с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2022 года включительно, в номинациях: печатная пресса, телевидение, радио и подкасты, интернет-СМИ, социальные медиа.

Участники из всех категорий СМИ и социальных медиа также могут подать работы в две специальные номинации: «Умный город для жизни» от Schneider Electric и «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома».

«Мы рады продолжению сотрудничества с «Ростелекомом» в рамках конкурса «Вместе в цифровое будущее». В этом году Schneider Electric поддерживает специальную номинацию «Умный город для жизни». У нашей компании сложилось комплексное видение умного города будущего, которое подразумевает повсеместное внедрение концепции «Электричество 4.0»: использование «зеленой» и цифровой энергии, повышение энергоэффективности зданий, использование электротранспорта и создание безуглеродной городской инфраструктуры. Чтобы придать больший импульс развитию этой идеи, мы обратились к представителям региональной медиасферы. Уверены, что их знания и опыт помогут нам привлечь внимание широкой аудитории к этой актуальной теме», — подчеркнула вице-президент по маркетинговым и цифровым коммуникациям Schneider Electric в России Наталия Деянова.

«Участники конкурса дают возможность читателям расширить знания о «цифре» и разобраться в современных технологиях, которые проникли практически во все сферы нашей жизни. Развитие искусственного интеллекта, внедрение методов машинного обучения и других современных технологий актуально и для «Интерфакса» — компании, разрабатывающей передовые ИТ-сервисы для управления бизнес-рисками. Мы как крупнейшее негосударственное информагентство страны также заинтересованы в поиске новых дарований среди журналистов, способных просто и понятно писать о сложной теме как для отраслевых специалистов, так и для широкой аудитории», — рассказал главный редактор сайта Interfax.ru, член жюри конкурса Алексей Гапеев.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

В жюри федерального этапа войдут пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Анна Ахмадиева, главный редактор сайта Interfax.ru Алексей Гапеев, генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков, руководитель отдела телекоммуникаций объединенной редакции РБК Анна Балашова, корреспондент информационного агентства «Интерфакс» Татьяна Белякова, главный редактор телеграм-канала «Нецифровая экономика» Олег Сальманов, вице-президент по маркетинговым и цифровым коммуникациям Schneider Electric в России Наталия Деянова, вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне 2022 года.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.