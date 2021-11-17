Как правильно сделать перерасчет платы за вывоз ТКО, рассказали жителям Псковской области

17:06, 17 ноября 2021, ПАИ

Региональный оператор по обращению с ТКО - филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») разъяснил жителям Псковской области, как правильно произвести перерасчет, чтобы в квитанциях на оплату отражались верные данные.

Иногда в квитанции указано неверное количество прописанных человек. Из-за этого начисления искажаются или в большую, или в меньшую сторону. «Куда обратиться для правильности начислений?» - интересуются граждане.

В «Экопроме» пояснили, что для этого необходимо написать заявление на перерасчет. Скачать его можно с официального сайта компании по ссылке. К заявлению нужно приложить справку о количестве зарегистрированных с 1 января 2019 года или о временной регистрации (предоставляет управляющая компания или орган местного самоуправления). В случае непроживания по месту прописки кого-то из членов семьи потребуется документ, подтверждающий временное отсутствие с указанием периода. Также необходимо свидетельство о праве собственности на жилое помещение.

Предоставить документы можно любым из данных способов: по электронной почте ro_pskov@mehuborka.ru; «Почтой России» или лично в центры обслуживания клиентов (в Пскове: улица Льва Толстого, 3; в Великих Луках: проспект Ленина, 29). Также заявление можно подать в Псковские коммунальные системы (организация, которая занимается выпуском квитанций за вывоз ТКО): 180000, город Псков, улица Советская, 31 либо на адрес электронной почты info@pkspskov.ru.

Если в квитанции указан старый собственник квартиры, изменить его на нового можно аналогичным образом. Только в качестве причины перерасчета необходимо указать «Смена собственника».

Бывает, что в квитанции в графе «Плательщик» не указано ФИО, а написано «Собственник» или «Владелец». «Подобная ситуация случается, если отсутствуют данные о собственнике, но жилой дом (помещение) имеется. Чаще всего это происходит в деревнях. До момента, пока не объявится собственник и не предоставит данные, графа не изменится, а начисления будут продолжаться», - пояснили в «Экопроме».

«При проживании в удаленном населенном пункте не получали квитанции, а сейчас они пришли с огромным долгом. Что делать и кто виноват?» - так звучит еще один вопрос, поступающий в адрес регоператора.

«Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») сам квитанции не печатает и не разносит. АО «Псковские коммунальные системы» производит расчет и печать квитанций. После чего они передаются в АО «Почта России», а уже она отвечает за доставку квитанций до получателя услуг. Порой случалось, что квитанции просто лежали в отделении и не приходили месяцами, из-за чего жители не могли оплатить оказанную им услугу. И как бы не было жаль, но обычные люди становятся заложниками системы работы АО «Почта России», - рассказали в «Экопроме».

Для выхода из ситуации нужно оформить заявление на получение квитанции за услугу по обращению с ТКО в электронном виде. Это решение, которое предотвратит образование вышеописанной проблемы.

Подробнее о переходе на электронные квитанции можно ознакомиться на сайте.

Вопросы, касающиеся перерасчетов и правильности отражаемых данных, можно задать в соцсетях «Экопрома», по почте ro_pskov@mehuborka.ru или по телефону 8(8112)20-19-21.