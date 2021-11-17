5100 псковских школьников уже приняли участие во всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

16:54, 17 ноября 2021, ПАИ

5 100 псковских школьников уже приняли участие во всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В связи с большой популярностью онлайн-состязания, а также высокой социальной значимостью, срок олимпиады продлён еще на неделю – поучаствовать в ней и проверить знания о правилах поведения на дорогах можно до 28 ноября.

Участие в олимпиаде бесплатное. Для прохождения необходимо иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в интернет.

Приступить к выполнению заданий и узнать подробную информацию об олимпиаде можно здесь.