5100 псковских школьников уже приняли участие во всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
5 100 псковских школьников уже приняли участие во всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
В связи с большой популярностью онлайн-состязания, а также высокой социальной значимостью, срок олимпиады продлён еще на неделю – поучаствовать в ней и проверить знания о правилах поведения на дорогах можно до 28 ноября.
Участие в олимпиаде бесплатное. Для прохождения необходимо иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в интернет.
Приступить к выполнению заданий и узнать подробную информацию об олимпиаде можно здесь.
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