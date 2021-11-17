В ФНПР высоко оценили работу псковского профсоюза жизнеобеспечения

16:58, 17 ноября 2021, ПАИ

17 ноября в штаб-квартире Федерации независимых профсоюзов России в Москве состоялась рабочая встреча председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова с председателем Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Александром Василевским, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного совета профсоюзов.

Стороны обсудили реализацию федерального отраслевого соглашения в сфере ЖКХ и строительства на территории Псковской области. Игорь Иванов сообщил, что вопрос исполнения этого соглашения на предприятиях жизнеобеспечения был рассмотрен на заседании региональной (областной) трёхсторонней комиссии.

«Комитет по ЖКХ и строительству Псковской области совместно с отраслевым профсоюзом проводит соответствующую работу, но есть предприятия, где федеральные нормы ещё не исполнены, и это сигнал для нашего реагирования, - сообщил Игорь Иванов. - Положительные сдвиги есть и по коллективно-договорной кампании, удалось усилить социальную составляющую, по некоторым предприятиям в разы, экономическая эффективность измеряется в миллионах рублей».

Александр Василевский высоко оценил работу областной организации профсоюза жизнеобеспечения и профобъединения и отметил, что чувствует особое, положительное участие и поддержку отрасли в регионе от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«У нас ещё много нерешённых вопросов, но, я уверен, мы со всем обязательно справимся, - сказал Игорь Иванов в ходе встречи. - Мы знаем, что люди нам верят и ждут поддержки, и мы будем работать во благо людей труда».