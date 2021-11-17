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Общество

Клиенты Tele2 будут первыми покупателями на распродаже «Чёрная пятница»

Tele2 предлагает привилегии для своих клиентов на главной распродаже года. Они получат доступ к товарам со скидками до 90 % на официальном сайте распродажи BlackFridaySale.ru за шесть часов до начала акции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Девятая всероссийская онлайн-распродажа «Черная пятница» пройдет с 25 по 28 ноября. Клиенты Tele2 получат доступ к закрытой предпродаже уже в среду, 24 ноября, в 18:00 по московскому времени. Для них первых станут доступны товары и услуги по выгодным ценам от ведущих интернет-магазинов России и мира. На официальном сайте распродажи BlackFridaySale.ru будут предоставлены скидки до 90 % на тысячи товаров от крупнейших онлайн-сервисов: электронику, бытовую технику, одежду и обувь, игрушки, книги, товары для дома и многое другое.

Чтобы принять участие в распродаже раньше других, клиентам Tele2 необходимо активировать доступ на сайте bolshe.tele2.ru. Далее останется найти интересующий товар на сайте организатора акции и нажать на кнопку «Купить». После этого с онлайн-площадки Black Friday покупатель перейдет в интернет-магазин продавца, где завершит оформление покупки, выбрав условия доставки и оплаты.

По данным Data Insight, в 2020 году прирост российского рынка интернет-торговли достиг пика и составил 58 %. По мнению аналитиков, высокие темпы роста сохранятся: в 2021 году объемы рынка eCommerce увеличатся на 42 %, по итогам 2022-го – на 38 % год к году. В «Черную пятницу» по более выгодным ценам можно приобрести смартфоны, smart-часы и другие гаджеты. В этом году продукты цифрового гиганта Honor участники акции смогут купить с выгодой до 50 %, а официальный интернет-магазин умных часов и навигаторов Garmin подготовит скидки до 25 %. Воспользоваться выгодными предложениями больше шансов у тех покупателей, которые получат доступ к распродаже уже в среду вечером, 24 ноября.

«Black Friday, как уникальная методика продаж, быстро завоевала популярность в России и мире. В крупных торговых центрах Нью-Йорка, Парижа и Лондона люди обычно занимают очередь еще ночью. Они готовятся и заранее изучают ассортимент торговых площадок, чтобы успеть купить желаемое по выгодным ценам. С развитием интернет-торговли интерес покупателей сместился в онлайн-среду – теперь они ищут лучшие предложения в интернет-магазинах. В этой гонке у пользователей Tele2 есть преимущества, ведь они первыми смогут совершить выгодные покупки на площадке партнера», – отметил директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк.

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