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Общество

Россия заняла пятое место в мире по количеству бездомных животных

Россия заняла пятое место в мире по количеству бездомных животных среди девяти стран. Первый в истории глобальный индекс бездомности кошек и собак опубликовала Mars Petcare.

Сейчас в стране проживает порядка 4,1 млн бездомных животных, из которых 3,2 млн – это кошки, 735 тыс. – собаки. 144 тысячи питомцев находятся в приютах. В процентном соотношении бездомная популяция в России составляет 6% от общей - страна занимает второе место по этому показателю и располагается между Великобританией и Германией (5% и 7% соответственно). В среднем бездомную кошку или собаку хотя бы один раз в день видит 39% и 38% россиян соответственно.

В индексе бездомности кошек и собак Россия получила 5,2 балла («Желанность всех животных» – 5,4 балла, «Забота обо всех животных» – 5,5 балла, «Принятие всех животных» – 4,7 балла).

Среди факторов, положительно влияющих на результат индекса, отмечен низкий барьер владения домашними животными, гуманное отношение к питомцам и профилактика заболеваний.

В международном исследовании приняли участие девять стран: Россия, Великобритания, Германия, Греция, Индия, Китай, Мексика, США и ЮАР. Научная работа позволила комплексно оценить масштаб проблемы и выделила ключевые факторы влияния на рост популяции бездомных животных на уровне стран. Исследование основано на данных 200 глобальных и локальных источников, а также анкетировании более 15 тысяч человек. Индекс бездомности кошек и собак определен для каждой страны-участницы по шкале от 0 до 10 (где 10 означает отсутствие проблемы бездомных животных).

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