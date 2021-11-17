Несовершеннолетние жители Псковской области смогут получить юридические консультации 19 ноября
Псковская область 19 ноября присоединится к мероприятиям Всероссийского дня правовой помощи детям, которые состоятся во всех муниципалитетах в очном формате. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации со ссылкой на председателя регионального комитета юстиции Сергея Шерстобитова.
В этот день адвокаты, нотариусы, судебные исполнители, сотрудники прокуратуры и органов исполнительной власти на специальных площадках муниципальных районов и городских округов встретятся с несовершеннолетними гражданами и проведут для них консультации.
Правовую помощь смогут получить не только несовершеннолетние, но и их родители, а также законные представители.
Мероприятия состоятся под эгидой Псковского регионального отделения «Ассоциация юристов России». Они пройдут с соблюдением всех противоэпидемических требований.
Напомним, Всероссийский день правовой помощи детям проводится в России ежегодно с 2013 года. Он установлен решением правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
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