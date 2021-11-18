Герман Петрушко: Мы готовы развивать производство через промышленную кооперацию и научные разработки

15:30, 18 ноября 2021, ПАИ

«Являясь сырьевым центром, мы готовы развивать производство готовой продукции через промышленную кооперацию и использовать высокотехнологичные научные разработки, подключая передовые университеты и представителей научного сообщества», - заявил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко во время круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации 17 ноября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В этой концепции в перспективе планируется создание научно-технического центра в кооперации с Горным университетом, Псковским государственным университетом и другими ведущими институтами страны.

«Титан-Полимер» при поддержке Минпромторга занимается научными разработками инновационных технологий производств дефицитных материалов с институтами за пределами Псковской области (Институт Пластмасс, Горный институт). В процессе развития проекта создание НТЦ будет решаться в межрегиональном формате. Нам важно привлечь к данному «научному ядру» максимально качественный научный ресурс, таким образом будет идти передача опыта Псковской области.

«В перспективе мы рассчитываем на усиление внутрирегиональной кооперации с наукой», - подытожил Герман Петрушко.