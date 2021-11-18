Герман Петрушко: Мы готовы развивать производство через промышленную кооперацию и научные разработки
«Являясь сырьевым центром, мы готовы развивать производство готовой продукции через промышленную кооперацию и использовать высокотехнологичные научные разработки, подключая передовые университеты и представителей научного сообщества», - заявил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко во время круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации 17 ноября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
В этой концепции в перспективе планируется создание научно-технического центра в кооперации с Горным университетом, Псковским государственным университетом и другими ведущими институтами страны.
«Титан-Полимер» при поддержке Минпромторга занимается научными разработками инновационных технологий производств дефицитных материалов с институтами за пределами Псковской области (Институт Пластмасс, Горный институт). В процессе развития проекта создание НТЦ будет решаться в межрегиональном формате. Нам важно привлечь к данному «научному ядру» максимально качественный научный ресурс, таким образом будет идти передача опыта Псковской области.
«В перспективе мы рассчитываем на усиление внутрирегиональной кооперации с наукой», - подытожил Герман Петрушко.
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