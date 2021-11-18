Новая набережная, стадион и грязная «каша»: итоги контрольного выезда в округ Григория Стороненкова

17:47, 18 ноября 2021, ПАИ

17 ноября состоялся контрольный выезд в округ №12 депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова. На проблемных объектах, расположенных на территории округа, вместе с депутатом побывали глава Пскова Елена Полонская, и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин, начальник УГХ Пскова Николай Баринов и другие представители администрации города. В рамках выезда рассматривались вопросы безопасности дорожного движения, благоустройства набережной реки Великой, затяжного проектирования реконструкции улиц Алёхина и Технической и организации кабинета врача-педиатра. Также участники выезда обсудили вопрос строительства нового стадиона возле школы №3 и рассмотрели жалобу жильцов на грязную «кашу» на Советской набережной.

Реорганизация движения на улице Ижорского Батальона и Снятной Горе

Контрольный выезд начался с улицы Ижорского Батальона и Снятной Горы, где организация дорожного движения не отвечает требованиям безопасности дорожного движения как для пешеходов, так и для водителей автомобилей.

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков отметил, что для организации безопасного движения на этом участке положили первую искусственную неровность.

Как отметил Борис Елкин, аварийность на этом участке дороги была высокая, за углом начинается область и дорога другого подчинения, рассматривалась возможность поставить здесь светофор, но это замедлит поток, поэтому надо подумать, как регулировать движение на перекрёстке: успокоить трафик, а скорость снизить. Он также пояснил, что о проблеме с тротуаром администрация города знает, улица Ижорского Батальона стоит в планах и, возможно, в 2022-24 годах ремонт дороги сделают.

В свою очередь Елена Полонская обратила внимание на то, что на этом участке дороги большой трафик, и все-таки рекомендовала поставить тут светофор.

Борис Елкин пообещал внимательно «посмотреть, что можно сделать нам и что может сделать область» и дал распоряжение управлению городского хозяйства города рассмотреть вопрос об установке светофорного объекта на территории вблизи остановочного комплекса. Эта мера позволит обезопасить пешеходов.

Благоустройство набережной реки Великой в районе улицы Отрадной

Берег реки пользуется популярностью у жителей микрорайонов Овсище, ДЭУ, районов частного сектора Петропавловский, Снятной Горы и улицы Отрадной. В настоящее время территория представляет собой большой пустырь, зарастающий борщевиком. На территории есть несколько скамеек, контейнер для мусора и тропинка.

По словам Григория Стороненкова, там необходимо оборудовать зону отдыха у воды с установкой спортивной и детской площадок, а также урн и скамеек, обеспечить возможность использования в качестве пляжа, установив кабинки для переодевания.

«Мы делаем подход к берегу Великой, отсыпали дорожки, сделали скамейки, волейбольную площадку, завезли песок, качели поставили, мы сделали все, что могли, на остальное потребуются более большие деньги, хотим, чтобы место было благоустроено», - рассказал Стороненков, отметив, что деревянную дорожку к берегу реки делали волонтеры.

В ходе осмотра места собравшиеся отметили, что это излюбленное место горожан, поэтому предлагается благоустроить набережную, сделать спортивную, детскую площадки, проложить веломаршрут, поскольку вдоль этой территории проходят теплоходы с туристами и было бы «красиво туристам показать благоустроенную набережную».

Борис Елкин одобрил идею благоустройства, но заметил, что подъезд к пляжу оставляет желать лучшего. Также, по его словам, территория потребует больших вложений, бюджет ограничен 30-40 млн, а на обустройство этой территории уйдет куда больше денег.

И. п. главы администрации Пскова отметил, что город всесторонне развивается, и подчеркнул, что для развития данной территории необходимы вложения.

«Процесс небыстрый и капиталоёмкий, но здесь массовое притяжение людей и благоустройство должно быть всестороннее, чтобы это место было интересным для людей любых возрастов», - заметил Елкин. – Будем стараться попадать в программу «Комфортная городская среда».

Также Борис Елкин поручил Григорию Стороненкову составить план и наложить его на кадастровую карту. «Рассчитаем стоимость и рассмотрим возможность передачи этого участка в собственность города», - заключил Елкин.

Проблема транспортной доступности на улице Технической

Проектирование уличной дорожной сети затянулось, и в декабре текущего года состоится сдача первой очереди дома на улице Алёхина, 14, земельный участок которого включает в себя действующий проезд улицы Технической. После сдачи дома жильцы могут перегородить проезд и закрыть его.

Григорий Стороненков отметил, что район активно застраивается и в нём будет жить более 12 тысяч человек. Основные улицы микрорайона Алёхина и Техническая обеспечивают транспортную разгрузку.

Борис Елкин пояснил, что с проблемой знаком: в конце года изменилось федеральное законодательство, поменялся градостроительный кодекс в части естественных монополий, и выразил надежду, что в этом году – в начале следующего проект доделают. Борис Елкин заверил, что администрация города решит проблему и городское движение не будет перекрываться.

Открытие кабинета врача-педиатра в Овсище

В настоящее время в связи со строительством домов и развитием района возникли проблемы с медицинским обслуживанием. В округе возросло количество детей, которые посещают врача-педиатра. Для получения медицинской помощи родители вынуждены возить детей через весь город, что доставляет массу неудобств, в том числе для мам с колясками, которые вынуждены ждать низкопольные автобусы.

«Мамы с колясками ездят в поликлинику в город. Раньше кабинет педиатра был в разных районах города. Для мамочек это было удобно», - отметил Григорий Стороненков, добавив, что следует рассмотреть возможность объединения кабинета врача-педиатра с процедурным кабинетом, чтобы была возможность там же сделать прививку.

Депутат обратил внимание на то, что следует обратиться к руководству областного здравоохранения и обозначить проблему.

Участники выезда пришли к выводу, что необходимо также рассмотреть возможность строительства в микрорайоне как взрослой, так и детской поликлиники.

Строительство стадиона у школы №3 на улице Алёхина

Имеющиеся спортивные сооружения на территории школы уже устарели и требуют замены. При этом район удалён от центра, и пришкольный стадион является единственным местом, где дети могут позаниматься спортом на открытом воздухе.

Директор образовательного учреждения Александр Дедов обратил внимание, что школа рассчитана на 1000 учащихся и сейчас в ней обучается 970 детей. На территории школы находятся два стадиона, один из которых имеет искусственное покрытие.

«Особенность школы в том, что она единственная, где есть два полноразмерных спортзала и большая территория», - отметил директор учреждения.

Александр Дедов также рассказал, что лучшим решением было бы возвести закрытое спортивное сооружение, которое можно было бы использовать в течение года. В свою очередь Григорий Стороненков отметил, что у школы будет пристройка, в которой подразумевается спортивный зал.

«Вопрос со стадионом архиважный, поскольку район разрастается, в перспективе тут будет жить 12 тысяч человек. Не иметь места для занятия спортом – неправильно», - подчеркнул депутат.

И. п. главы администрации Пскова рассказал, что вопрос строительства стадиона будет рассмотрен в следующем году.

«О проблеме школы №3 мы знаем. Школа большая и нет стадиона», - отметил Елкин и не исключил, что стадион может быть построен по программе «Газпром – детям», в рамках которой в городе уже было построено несколько спортивных сооружений.

Грязная «каша» на Советской набережной

Жильцы домов №44, 62, 64, 66, 68 на улице Леона Поземского пожаловались на грязную «кашу» вместо дороги, которая образуется на Советской набережной. Улицу используют для подъезда к домам вместо улицы Леона Поземского, которая в настоящее время закрыта на ремонт. В связи с выпадением осадков дорожное покрытие полностью разъезжено. Положение усугубляется тем, что сюда же строители свозят грунт и песок с улицы Поземского.

Григорий Стороненков напомнил, что были два случая, когда автомобили чуть не съезжали с дороги.

«Жители обратились с просьбой засыпать дорогу гравием или крошкой, чтобы комфортно было передвигаться. В зимнее время эту дорогу нужно включать в план уборки территорий от снега», - отметил депутат.

Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий отметил, что претензии жителей будут рассмотрены, и напомнил, что для расчистки дороги от снега или гололёда нужно будет предварительно оставлять заявку в УГХ.

Итоги контрольного выезда

Елена Полонская рассказала, что каждый месяц депутаты Псковской городской Думы инициируют контрольные выезды на свои избирательные округа, и отметила, что депутаты поддерживают общественные инициативы, инициативы жителей избирательных округов.

«Они отстаивают эти инициативы, выдвигают на общественное голосование для того, чтобы создавать новые общественные пространства, ремонтировать дворовые территории, создавать благоустроенные улицы, парки, скверы», - добавила глава города.

Администрация Пскова принимает участие во всех контрольных выездах депутатов и оказывает помощь в реализации предложений общественников, беря их на особый контроль.

Григорий Стороненков отметил, что многие из поставленных вопросов решаются по итогам контрольных выездов.

«Надеюсь, что после этого выезда как минимум два-три вопроса будет решено», - добавил депутат.