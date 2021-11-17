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Общество

Почему люди не заводят домашних питомцев, выяснили эксперты

Жители 9 стран назвал причины, по которым не заводят домашних питомцев. Исследование опубликовала Mars Petcare.

Чаще всего отказ связан с практическими причинами (например, из-за нехватки времени на его обучение) или в связи с жилищным барьером. Так, 60% респондентов считает, что с собакой тяжело жить в квартире; 45% придерживаются аналогичного мнения о жизни в квартире с кошкой. Людей, считающих, что найти арендное жилье с собакой и кошкой тяжело 53% и 44% соответственно. Тем не менее, только 14% владельцев кошек и 13% владельцев собак сожалеют о том, что завели питомца. Чаще всего сожаления связаны со стоимостью содержания любимца (47% хозяев кошек и 49% хозяев собак) и жилищными условиями (40% и 39% соответственно).

Более 80% участников опроса пожаловались на бездомных собак и кошек. В основном, жалобы связаны с предполагаемой агрессией и шумом безнадзорных животных. Несмотря на это, люди стараются помочь питомцам, живущим на улице: 83% дают им еду, а 78% - воду. Более 2/3 респондентов считают, что кошки и собаки не могут сохранить здоровье, живя на улице. 2 из 3 опрошенных в мире уверены, что кошек нужно убрать с улиц и заботиться о них, а не прибегать к усыплению. 3 из 4 придерживаются такого же мнения относительно бездомных собак.

Напомним, по количеству бездомных животных Россия оказалась на пятом месте. В международном исследовании приняли участие девять стран. Исследование основано на данных 200 глобальных и локальных источников, а также анкетировании более 15 тысяч человек. Индекс бездомности кошек и собак определен для каждой страны-участницы по шкале от 0 до 10 (где 10 означает отсутствие проблемы бездомных животных).

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