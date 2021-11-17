Псковичам напомнили, как связаться с регоператором

17:51, 17 ноября 2021, ПАИ

​

Как связаться с региональным оператором по обращению с ТКО - филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»), рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

«Мы каждый день получаем в соцсети, электронную почту обращения граждан о перерасчете, начислениях, заключению договоров и так далее. Но среди них так же встречаются и другие обращения», - отметили в «Экопроме».

На контейнерах компании есть телефонный номер диспетчерской службы +7(8112)20-17-99 по которому можно оставить заявки, сообщить о невывозе, задать вопросы, касающиеся графика и непосредственно вывоза контейнеров для ТКО.

«Все поступающие заявки отрабатываются в оперативном порядке и сразу доводятся до диспетчеров, а те, в свою очередь, до экипажей, что позволяет в кратчайшие сроки решить проблему, с которой обратился человек», - уточнили в «Экопроме».