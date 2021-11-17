О дополнительном образовании поговорили в новом выпуске псковского проекта «Мам, алло»

17:47, 17 ноября 2021, ПАИ

Вышел второй выпуск псковского проекта о взаимоотношениях родителей и детей «Мам, алло».

Новый выпуск проекта посвящён вопросам дополнительного образования. Вместе с экспертом авторы проекта попытались выяснить, с какого возраста начинать водить ребёнка по кружкам, как выбрать правильное направление и уровень загруженности, а также кому подходит домашнее образование.

Напомним, новый проект о взаимоотношениях родителей и детей «Мам, алло» реализуется Центром науки и спорта «Без предела» при информационной поддержке Псковского агентства информации.