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Общество

Наира Иванова стала номинантом премии «Народное признание - 2021» в номинации «Призвание»

Руководитель отдела продаж компании «Столбушинский продукт» Наира Иванова номинирована на премию «Народное признание - 2021» в номинации «Призвание». Заявку на номинацию прислал в редакцию Псковского агентства информации бывший сотрудник предприятия Дмитрий Васильев.

Как отмечает заявитель, Наира Иванова «профессионал своего дела, под её руководством компания выросла, благодаря ей многие узнали про «Столбушино».

Дмитрий Васильев описывает номинантку, как строгого и надежного руководителя, под руководством которого перевыполняются планы продаж. Кроме того, Наира Иванова заботится о своих сотрудниках, она добрый человек, всегда поможет в трудной жизненной ситуации.

«Настоящий лидер, умеет сплотить вокруг себя команду, которая будет достигать общих целей. У нее один из самых ключевых постов в компании, так как отдел продаж обеспечивает организации прибыль. Задача руководителя заключается в развитии и обеспечении всех направлений деятельности отдела: работа с основой клиентской базой, возврат потерянной целевой аудитории, привлечение новых покупателей. Работает днем и ночью, все время думает о работе, ответственная, умная женщина. Дарит подарки. Таких руководителей нигде больше нет», - резюмирует Дмитрий Васильев.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

 

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