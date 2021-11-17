Рейсовый автобус опрокинулся в кювет в Псковской области

19:34, 17 ноября 2021, ПАИ

В Куньинском районе между деревнями Трубицы и Горка рейсовый автобус Великие Луки – Назимово опрокинулся в кювет по ходу движения, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В автобусе находились водитель и кондуктор, которых осмотрели сотрудники скорой помощи. Госпитализация не потребовалась.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, спасатели Куньинской пожарно-спасательной части, скорая помощь.

Обстоятельства выясняются.