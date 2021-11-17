Рейсовый автобус опрокинулся в кювет в Псковской области
В Куньинском районе между деревнями Трубицы и Горка рейсовый автобус Великие Луки – Назимово опрокинулся в кювет по ходу движения, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
В автобусе находились водитель и кондуктор, которых осмотрели сотрудники скорой помощи. Госпитализация не потребовалась.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, спасатели Куньинской пожарно-спасательной части, скорая помощь.
Обстоятельства выясняются.
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