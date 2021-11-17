19 ноября в Псковской области пройдёт День правовой помощи детям

19:52, 17 ноября 2021, ПАИ

Всероссийский День правовой помощи детям в Псковской области пройдёт 19 ноября в очном формате. Об этом сообщил председатель комитета юстиции области Сергей Шерстобитов.

В этот день под эгидой Псковского регионального отделения Ассоциации юристов России на предоставленные главами муниципальных районов и городских округов площадки одновременно выйдут юристы различных профессий, а именно: адвокаты, нотариусы, судебные исполнители, сотрудники прокуратуры и органов исполнительной власти.

Правовую помощь в виде устного правового консультирования смогут получить не только несовершеннолетние, но и их родители, законные представители.

Обязательным условием участия в мероприятии является наличие одного из перечисленных в указе губернатора Псковской области от 08.11.2021 № 165-УГ документов.