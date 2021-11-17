Опубликована декабрьская и новогодняя афиша Псковского драмтеатра

19:59, 17 ноября 2021, ПАИ

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина сформировал афишу на декабрь и январские каникулы и открыл продажу билетов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Учитывая пандемические сложности, театр решил, вопреки традиции, не поднимать цены на новогодние показы спектаклей для взрослых. Все билеты на детские спектакли с 28 декабря по 9 января – по 300 рублей: в эту стоимость входит ещё и новогоднее поздравление Деда Мороза.

В декабре театр подарит зрителям сразу три премьеры – и взрослые спектакли, и детский.

Детская сказка «Слон и птичка» режиссёра Анатолия Кузьмина – это трогательная история о дружбе двух совсем разных героев: задумчивого, неповоротливого слона и любознательной, юркой птички. Артисты – исполнители главных ролей Линда Ахметзянова и Георгий Болонев, а также Ксения Чехова и Анна Шуваева – приглашают детей к доверительному общению, к сотворчеству, к совместному путешествию, не превращая сказку в нравоучение. Спектакль «Слон и птичка» будет интересен детям в возрасте от 6 до 10 лет, а также их родителям. Первый показ спектакля – 12 декабря.

18 и 19 декабря, а также в новогодние праздники театр дарит псковской публике новую комедию «Серёжа очень тупой» (режиссёр – Дмитрий Месхиев). Трое загадочных курьеров доставляют Серёже посылку (хотя он её совсем не ждал) и обещают пробыть у клиента в течение часа. Ближайший час – вспышка в среднестатистической жизни героя, комнатный театр абсурда, подаренный обывателю подозрительными визитёрами.

«Зойкина квартира» – новый спектакль якутского режиссёра-мэтра Сергея Потапова к 130-летнему юбилею Михаила Булгакова, театральный эпос по мотивам трагической буффонады известного мистика и сатирика. В главной роли в декабре – артистка Псковского театра драмы Наталья Петрова (Дездемона в «Отелло», Джейн Хейли в «Гробнице малыша Тутанхамона», Галя в «Соседях»), в январе – актриса Петербургского театра имени В. Ф. Комиссаржевской Кристина Кузьмина (сериалы «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия», «Убойная сила», «Никто, кроме нас», «Шаг к счастью»).

В афишу вошли как новые спектакли этого сезона, так и спектакли, ставшие визитными карточками Пушкинского театра: «Метель» (25 декабря спектакль будет сыгран в 50-й, юбилейный раз!) и «Пиковая дама» по повестям Пушкина, гоголевский «Ревизор» (спектакль – лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»), французская комедия «Очень громкая премьера», лирическая советская комедия с одесским колоритом «Соседи». 31 декабря и 2 января – шестой и седьмой показы нового спектакля театра «Пленные духи», литературного анекдота, героями которого стали Блок, Белый и Менделеев. Народный артист России, ведущий актёр Александринского театра Игорь Волков привезёт из Петербурга в Псков свой легендарный моноспектакль «Весёленькое кладбище».

Традиционно театр подготовил обширную детскую программу. В зимние праздники театр порадует детей почти всех возрастов: от двух до четырёх лет («Год Жирафа», «Невероятные приключения голубя Петра»), от четырёх лет («Я сделал крылья и летал»), от шести до десяти лет («Слон и птичка»).

«Надеемся на то, что драматические обстоятельства пандемии не помешают театру работать согласно репертуару и мы обойдёмся без отмен и переносов. Напоминаем также, что в театр можно попасть по QR-коду о вакцинации или перенесённом заболевании. Подойдёт также и медотвод при наличии ПЦР-теста (конечно, отрицательного), сделанного не позднее чем за три дня до спектакля», – отметили в пресс-службе театра.

Билеты на спектакли и другие мероприятия Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина можно купить в кассе (ежедневно с 9:30 до 21:00 с перерывом на обед с 15:00 до 15:30) и онлайн на официальном сайте театра.