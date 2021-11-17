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Культура

Выставка работ выпускников и студентов колледжа искусств откроется в Пскове 18 ноября

Выставка работ студентов специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова откроется в Детской художественной школе в Пскове 18 ноября в 16:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На выставке представят дипломные работы выпускников колледжа 2021 года в различных техниках – батик, пэчворк и других, а также работы учащихся старших курсов.

Как отметил директор Детской художественной школы Пскова Олег Цветков, школа и колледж постоянно взаимодействуют друг с другом. Однако выставка работ студентов колледжа специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» пройдёт впервые.

Отметим, выставка станет дополнительной возможностью рассказать учащимся Детской художественной школы Пскова о возможностях продолжения образования в сфере искусств на базе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

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