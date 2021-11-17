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Происшествия

Следователи выявили и добились от великолукской предпринимательницы возмещения ущерба от неуплаты налогов

Во время следствия подозреваемая возместила весь ущерб. Фото соцсети «ВКонтакте»

Второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя из Великих Лук. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства. Предпринимательница подозревалась в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в крупном размере). Основанием возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, поступившие из УМВД России по Псковской области, и материалы камеральной налоговой проверки МИФНС России № 2 по Псковской области.

По версии следствия, подозреваемая предоставила налоговую декларацию за 2020 год по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, не указав в ней доход на сумму почти 48 млн рублей от продажи земельного участка и 13 нежилых объектов недвижимости, которые использовались в предпринимательской деятельности, а соответственно, учитываются в составе доходов от реализации. Таким образом, сумма неисчисленного и неуплаченного налога составила свыше 2 млн 800 тыс. рублей.

В рамках расследования уголовного дела по ходатайству следствия суд наложил арест на жилой дом и земельный участок подозреваемой.

В то же время в ходе расследования уголовного дела подозреваемая в полном объёме возместила сумму причинённого её преступными действиями бюджетной системе Российской Федерации ущерба, а также уплатила пени и штраф на общую сумму почти полмиллиона рублей.

В настоящее время уголовное дело прекращено по основанию, предусмотренному ст. 281 УПК РФ, т. е. в связи с возмещением в полном объёме ущерба, причинённого бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, наложенный арест на имущество подозреваемой следствием отменён.

Необходимо отметить, что целью уголовного преследования за налоговые преступления является восстановление справедливости и восполнение причинённого государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну. ​

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