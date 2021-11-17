Следователи выявили и добились от великолукской предпринимательницы возмещения ущерба от неуплаты налогов

21:26, 17 ноября 2021, ПАИ

Второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя из Великих Лук. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства. Предпринимательница подозревалась в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в крупном размере). Основанием возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, поступившие из УМВД России по Псковской области, и материалы камеральной налоговой проверки МИФНС России № 2 по Псковской области.

По версии следствия, подозреваемая предоставила налоговую декларацию за 2020 год по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, не указав в ней доход на сумму почти 48 млн рублей от продажи земельного участка и 13 нежилых объектов недвижимости, которые использовались в предпринимательской деятельности, а соответственно, учитываются в составе доходов от реализации. Таким образом, сумма неисчисленного и неуплаченного налога составила свыше 2 млн 800 тыс. рублей.

В рамках расследования уголовного дела по ходатайству следствия суд наложил арест на жилой дом и земельный участок подозреваемой.

В то же время в ходе расследования уголовного дела подозреваемая в полном объёме возместила сумму причинённого её преступными действиями бюджетной системе Российской Федерации ущерба, а также уплатила пени и штраф на общую сумму почти полмиллиона рублей.

В настоящее время уголовное дело прекращено по основанию, предусмотренному ст. 281 УПК РФ, т. е. в связи с возмещением в полном объёме ущерба, причинённого бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, наложенный арест на имущество подозреваемой следствием отменён.

Необходимо отметить, что целью уголовного преследования за налоговые преступления является восстановление справедливости и восполнение причинённого государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну. ​