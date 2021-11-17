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Общество

Дмитрий Дибров назвал 80% телезрителей идиотами

Виноваты в тупости зрителей сериалы, считает шоумен Дмитрий Дибров. Фото Instagram

Шоумен и журналист Дмитрий Дибров рассказал, почему считает 80 процентов телезрителей идиотами. Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» заявил, что большинство зрителей отдают предпочтение сериалам, а не познавательным программам. Об этом рассказал новостной портал Lenta.ru. По мнению Диброва, повлиять на ситуацию может воспитание. 

«Они же смотрят сериалы. Вы посмотрите, какое количество людей смотрит сериалы, а какое количество людей смотрит [телеведущего Владимира] Познера. <...> Те зрители, которые смотрят истории про выдуманных людей, поступки которых не имеют никакого познавательного и обогащающего значения, назовите их как-нибудь иначе, но всё равно их, к сожалению, 80 процентов», — посетовал Дибров на любовь россиян к сериалам. Шоумен при этом назвал сериалы «телевизионной водкой». 

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