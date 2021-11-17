Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил участковых уполномоченных полиции с профессиональным праздником

22:01, 17 ноября 2021, ПАИ

Глава Псвовской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте подравил участковых уполномоченных полиции с профессиональным праздником.

«Своей ежедневной службой вы обеспечиваете порядок и безопасность на вверенной вам территории, оказываете помощь людям, которые там живут. Это крайне важный, непростой труд, нередко сопряжённый с реальной опасностью для жизни и здоровья», - написал губернатор в приветственном послании.

Михаил Ведерников пожелал участковым уполномоченным полиции успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия, а так же поблагодарил за службу.