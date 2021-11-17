Лифты заменили в двух многоквартирных домах Пскова
В двух многоквартирных домах Пскова заменили лифтовое оборудование. 15 ноября состоялись приёмочные комиссии выполненных работ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.
Восемь новых лифтов появились в доме № 53 на улице Труда и доме № 4 на улице Байкова. Подрядная организация АО «Щербинский лифтостроительный завод» установила в машинных кабинах новые двигатели, лебёдки и системы диспетчеризации, заменила старые лифтовые кабины на новые с антивандальным покрытием, а также заменила направляющие в шахтах и электрические сети.
В ходе приёмочной комиссии оборудование проверяется по многим пунктам, в том числе на плавность и бесшумность хода, точность остановки, бесшумность открывания и закрывания дверей, перегруз, проверяется также связь с диспетчером.
По результатам осмотров акты приёмочной комиссии по указанным адресам единогласно подписали все участники.
В ближайшее время лифты в доме № 53 на улице Труда и доме № 4 на улице Байкова введут в эксплуатацию. Для этого управляющие организации подадут необходимый пакет документов в Ростехнадзор. По результатам контрольного осмотра сотрудники Ростехнадзора выдадут разрешение на ввод в эксплуатацию новых лифтов, после чего лифты запустят в рабочий режим.
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