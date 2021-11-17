Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала оценку эффективности QR-кодов

23:07, 17 ноября 2021, ПАИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала РИА Новости, что 77 регионов РФ уже используют QR-коды в качестве ограничительных мер — это даёт результат в борьбе с коронавирусом.

«Сегодня 77 субъектов включили в свою программу ограничительных мероприятий QR-коды. И это даёт хороший эффект», — сказала Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, посвящённом развитию генетических технологий.