Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала оценку эффективности QR-кодов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала РИА Новости, что 77 регионов РФ уже используют QR-коды в качестве ограничительных мер — это даёт результат в борьбе с коронавирусом.
«Сегодня 77 субъектов включили в свою программу ограничительных мероприятий QR-коды. И это даёт хороший эффект», — сказала Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, посвящённом развитию генетических технологий.
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