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Молодёжная акция «Наш выбор – жизнь!» колледжа искусств прошла в Порхове

Студенты провели тренинги и беседы. Фото Псковского колледжа искусств

Молодёжная акция «Наш выбор – жизнь!» Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова состоялась 15 ноября в Порховском доме культуре.

В рамках акции студенты отделения культуры и искусств колледжа совместно с представителями организаций-партнёров проводили тренинги и беседы. Учащиеся СПО и СОШ Порхова были вовлечены в деятельность на трёх образовательных площадках: «Навыки уверенного отказа», «Личная безопасность», «Проблема наркотизации молодёжи. Юридическая ответственность».

В качестве ведущих спикеров перед молодёжью выступили: Ольга Есева (медицинский психолог ГБУЗ ПО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»), Елена Иванова (инспектор отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организатор административной практики и противодействия наркопритонам УКОН УМВД России по Псковской области), Ольга Митрофанова (начальник отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации ОПО отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики).

Напомним, что молодёжная акция «Наш выбор – жизнь!» стартовала в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова 20 октября. Её цель — содействие формированию мотивации к сохранению собственного здоровья, популяризации активной жизненной позиции, повышение престижа здорового образа жизни в молодёжной среде, формирование опыта социального взаимодействия, привлечение внимания общественных организаций и структур к проблемам молодёжи, повышение престижа здорового образа жизни в молодёжной среде, развитие и поддержка творческой инициативы молодых людей.

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